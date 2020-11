Uber et Lyft vrombissent à Wall Street après une victoire cruciale en Californie

Victoire déterminante

Alors que Lyft génère environ 16% de son chiffre d'affaires en Californie et Uber environ 5%, les entreprises auraient pu devoir quitter l'Etat, souligne-t-il. De plus, "d'autres villes et Etats auraient pu vouloir suivre la Californie", qui impose théoriquement depuis janvier à Uber et Lyft d'embaucher leurs dizaines de milliers de conducteurs, et donc de leur accorder des avantages sociaux (assurances maladie et chômage, congés payés, heures supplémentaires, etc.), relève M. Ives.