Ubisoft coupe des têtes et accuse le coup en bourse

Pointé du doigt pour sa culture interne toxique, l'éditeur des jeux Assassin's Creed et Far Cry a décidé de faire le ménage. Une décision saluée par les analystes.

Révolution (de palais) chez Ubisoft . L’éditeur français de jeux vidéos a annoncé ce week-end le départ de plusieur s cadres du groupe – dont le directeur créatif et numéro deux de l’entreprise, Serge Hascoët – après de nombreuses accusations de harcèlement sexuel .

En bourse, l'action Ubisoft a perdu jusqu'à 10,06% en matinée ce lundi. Ce qui représente une perte de plus de 800 millions d'euros de capitalisation boursière.

C'est donc aujourd'hui chose faite. Aux côtés de Serge Hascoët, la responsable monde des ressources humaines, Cécile Cornet, et le dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, Yannis Mallat, ont également démissionné. "Ubisoft n’a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. Ce n’est pas acceptable", reconnaît son CEO Yves Guillemot dans un communiqué .

Une décision correcte...

Côté analystes, on juge ces départs "corrects et justifiés", même si le défi auquel est confronté Ubisoft reste "majeur" . "Il est encourageant qu'une action directe ait été prise", souligne la Société Générale, dont la recommandation passe de "acheter" à "conserver".

"Les investisseurs pourraient essayer d'évaluer à combien se porteront les réclamations juridiques et les perturbations de production."

Cependant, des questions sont encore en suspens. "Avons-nous entendu toute l'étendue du problème dans l'entreprise?", se demande Morgan Stanley. Chez Jefferies, où la recommandation est également tombée à "conserver", on va même plus loin. "Aussi louables soient les dernières déclarations du groupe, la question est de savoir si la direction connaissait le problème, si elle ne voulait pas le savoir ou si elle le savait et avait accepté cette culture du harcèlement désormais largement signalée".