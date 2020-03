Ultra-haut début de reprise pour Proximus

"Premièrement, les opérateurs néerlandais KPN et VodafoneZiggo ont obtenu gain de cause en justice face à l'Authority for Consumers and Markets (ACC)", explique Ruben Devos, analyste chez KBC Securities. L'ACC voulait contraindre les deux groupes télécoms à ouvrir leurs réseaux à de petits concurrents. Cette jurisprudence pourrait servir les intérêts de Proximus qui est, comme KPN, un opérateur historique.