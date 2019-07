Umicore, Solvay et Ontex à la fête (Débriefing actions belges)

Umicore a signé une des plus fortes progressions de l'indice (et la plus plus forte hausse du Stoxx 600), avec un gain de 9,17%. Le groupe a dévoilé des chiffres semestriels supérieurs aux estimations du marché. Il confirme ses prévisions et va mettre en paiement un dividende intérimaire. Les investisseurs ont apprécié.