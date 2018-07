Umicore attaqué, Solvay brille, Nyrstar se stabilise

• La tendance

• Briefing actions belges

> MDxHealth - La revue The Journal of Urology a publié une étude confirmant la rentabilité de SelectMDx for Prostate Cancer au sein du système de soins de santé américain. Le test non invasif de " biopsie liquide " de MDxHealth, qui permet d'identifier les patients présentant un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif, permet d'économiser 500 millions de dollars par an. → Le communiqué