Umicore dégradée par KBC | "Targets" relevés sur Aperam | Xior et Mithra se distinguent (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Après plusieurs séances de hausse, la prudence a repris le dessus sur les bourses européennes face aux risques économiques du coronavirus et dans l'attente de chiffres américains sur l'emploi.

Les résultats et les prévisions d’Umicore ont déçu le marché, le titre perdant plus de 6%. KBC a abaissé son conseil sur la valeur à "conserver". Ontex recule de 3,2% et AB InBev de 1,3%.