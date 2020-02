Umicore en baisse après ses résultats (Débriefing actions belges)

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le titre Umicore a baissé. Xior et Orange Belgium ont continué de progresser au lendemain de leurs chiffres trimestriels.

Proximus et Telenet ont affiché les plus fortes progressions de l’indice. Elles ont pris respectivement 1,15% et 0,71%. Aperam (+0,87%) a continué de progresser, porté par ses bons résultats publiés mercredi.