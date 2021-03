Umicore souffre du virage électrique de Volkswagen (Débriefing actions belges)

La cote bruxelloise a salué le jeu de chaises musicales annoncé par KBC (+1,69%). Le bancassureur se dote d'un nouveau directeur financier et d'un nouveau patron à la tête de sa division belge, deux profils trouvés en interne.

ING a également occupé le haut du tableau avec un rebond de 0,46% en compagnie de Proximus (+2,51%) et argenx (+1,14%).

GBL (+0,71% à 88,4 euros) a bénéficié des compliments de Kepler Cheuvreux qui souligne les bonnes performances dans le "private equity". Le broker passe à l'achat sur le titre du holding des familles Frère et Desmarais. Il remonte par la même occasion son objectif de cours de 89,1 euros à 100 euros.

Umicore (-5,92%) était en souffrance ce mardi, signant la plus forte baisse du jour sur le Bel 20. Selon les analystes d'ING, le spécialiste belge des métaux non ferreux semble affecté par la montée en puissance de Volkswagen dans le marché des batteries électriques.

Hors Bel 20, D'Ieteren a profité d'une note positive de KBC Securities pour poursuivre son rally. Le holding bruxellois a glané 3,71% pour terminer à 81,10 euros. Depuis le 1ᵉʳ novembre, l'action D'Ieteren a gonflé de près de 90%. Et ce n'est pas fini à en croire les analystes de KBC Securities qui visent 17% plus haut pour le titre du propriétaire de Carglass et remontent leur objectif de cours à 101 euros.