Un S&P 500 record à Wall Street, est-ce normal?

Lundi, le S&P 500 a terminé la séance sur un gain de 0,27%. L'indice, où figure 500 des plus grands noms de la Bourse de New York, a ainsi bouclé 7 séances consécutives dans le vert et vient à nouveau flirter avec les records enregistrés le 19 février dernier. Avant la séance de ce mardi, le S&P ne pointe plus qu'à 0,98% des 3.393,52 points, son plus haut en séance, et à 0,76% de son record en clôture. Entre son précédent record et aujourd'hui, l'indice aux 500 valeurs est redescendu à plus de 1.000 points de son nuage, c'était le 23 mars dernier. Depuis ce point bas, il s'est revigoré de plus de 50%.