Un Trump optimiste pousse Wall Street à des records

La Bourse US a de nouveau clôturé à des records mardi, les commentaires optimistes de Donald Trump sur les négociations commerciales ayant éclipsé certaines données économiques plus molles que prévu. Le Dow Jones a pris 0,20% à 28.121,68 points. Le Nasdaq a gagné 0,18% à 8.647,93 points. Le S&P 500 a avancé de 0,22% à 3.140,52 points. Mardi, Kellyanne Conway, une conseillère du président américain, a assuré que les deux premières économies mondiales étaient "vraiment proches" d'un accord commercial.

Côté valeurs, Walt Disney a pris 1,30%, la troisième plus forte hausse du Dow avec Merck (+1,91%) et Procter & Gamble (+1,45%), après un article du New York Post selon lequel Disney+, le service de vidéo en ligne du groupe, engrange en moyenne 250.000 abonnés par jour. L'enseigne de magasins d'électronique Best Buy a gagné pour sa part 9,86% après avoir battu le consensus et présenté des prévisions solides pour le trimestre en cours. Hewlett Packard Enterprise a chuté de 8,48% après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.