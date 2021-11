Un accord important pour Hyloris avec le Maxigesic IV

Hyloris a décollé en Bourse de Bruxelles après une annonce salué e par les investisseurs. La société spécialisée dans les médicaments génériques a indiqué ce lundi que la Food and Drug Administration, l'agence du médicament américaine, avait accepté sa proposition pour le Maxigesic IV, un traitement contre les douleurs postopératoires. Elle a prévu que l'autorité américaine lui donne un accord final en septembre 2022.

Chez KBC Securities, les analystes Lenny Van Steenhuyse et Jeroen Van den Bossche ont souligné que "l'acceptation de la FDA pour Maxigesic IV pour la douleur postopératoire est une étape importante dans le processus d'approbation des médicaments aux États-Unis."

Cette formule offre aux anesthésistes un traitement alternatif non opioïde bien nécessaire pour la douleur postopératoire.

D'après eux, le traitement de Hyloris, qui consiste en "une nouvelle combinaison d'antalgiques bien établis, le paracétamol et l'ibuprofène, pour perfusion" dispose d'une carte à jouer face aux opioïdes utilisés après les opérations, sous le feu des critiques après de nombreux décès et d'overdoses aux États-Unis. "Cette formule offre aux anesthésistes un traitement alternatif non opioïde bien nécessaire pour la douleur postopératoire" ont-ils jugé.