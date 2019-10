Un administrateur d'Econocom vend des parts, les investisseurs l'imitent

Mais l'inverse est également possible. Pour une raison ou une autre, un dirigeant peut être amené à vendre des actions de sa société. Une transaction qui peut parfois intriguer certains investisseurs, alimentant les craintes que l'entreprise va moins bien qu'il n'y parait. Prenons ainsi le cas d'Econocom dont l'action a signé l'une des plus fortes baisses à la Bourse de Bruxelles ce jeudi. Au-delà de l'actualité internationale avec les tensions commerciales entres les États-Unis et l'Europe, le groupe de services informatiques n'a rien annoncé de particulier.