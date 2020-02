Un bilan boursier positif pour Ralph Hamers

Ralph Hamers va quitter ING sur un bilan positif pour le titre. L'action a pris près de 50% (dividendes inclus) depuis son entrée en fonction en tant que CEO de la banque le 1er octobre 2013. Le Stoxx 600 banques, qui regroupe les banques européennes, a reculé de près de 21% sur la même période, lesté par les déboires de Deutsche Bank, Commerzbank et des banques espagnoles et italiennes.

Toutefois, l'action KBC s'est mieux comportée, avec un gain de plus de 89%."La solidité de la franchise ING et sa croissance de revenus supérieure à ses pairs ont été un emblème pour la banque ces dernières années", commente Philip Richards, analyste chez Bloomberg Intelligence.

"Remplacer Ralph Hamers sera difficile, d'autant plus que l'environnement à l'égard de la direction des banques est devenu hostile aux Pays-Bas."

Un successeur incertain

Les analystes soulignent que le remplacement de Ralph Hamers chez ING sera compliqué . "Il quitte un travail qui n'a pas été achevé, et cela pourrait être difficile pour son successeur de prendre rapidement les rênes" indique Jason Kalamboussis, analyste chez KBC Securities. Le départ de Ralph Hamers "est une grande perte pour ING et pour le secteur bancaire néerlandais. Il était le seul à encore se dresser contre le bashing des banques aux Pays-Bas.

Ce CEO avait une stratégie claire qui a été copiée par bien des concurrents. Il a investi dans la digitalisation 2 ou 3 ans avant les autres du secteur, supprimé des divisions, pris de grandes décisions de restructuration dans le Benelux et s'est focalisé sur la croissance", indique le courtier Kepler Cheuvreux. "Remplacer Ralph Hamers sera difficile, d'autant plus que l'environnement à l'égard de la direction des banques est devenu hostile aux Pays-Bas" constate Jason Kalamboussis.

Le titre a progressé fortement depuis l'entrée en fonction de Ralph Hamers, bien plus que d'autres actions du secteur bancaire en Europe.

Philip Richards relève aussi un défi de taille pour le successeur de Ralph Hamers. " ING se trouve confronté à une chute des taux d'intérêt et un ralentissement des crédits qui mettent en doute sa pérennité. Combiné à une pression sur les coûts en raison de la régulation et des dépenses pour la technologie, la banque risque de se retrouver coincée dans des mâchoires opérationnelles négatives (revenus moins la croissance des coûts)", note-t-il.

Mais les analystes n'ont pas changé leur recommandation sur ING après cette annonce. Kepler Cheuvreux et KBC Securities ont maintenu leur recommandation à "acheter" et leur prix cible à 13,10 euros et 13,30 euros respectivement.