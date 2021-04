Un bloc de 25% dit "non" à l'OPA sur Orange Belgium

On a désormais une vue claire des forces en présence. À l’issue de l’offre publique d’acquisition d’Orange sur Orange Belgium , quelque 13 millions d’actions ont été apportées, ce qui représente 21,66% du capital de la société visée et 46,10% du nombre total des actions faisant l’objet de l’offre.

Et donc, à l’issue de la période initiale d’acceptation, Orange détient directement et indirectement 74,68 % du capital d’Orange Belgium, contre 52,91% auparavant. On peut donc difficilement parler de succès de foule.