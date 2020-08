Un bon deuxième trimestre pour les firmes de THF

Virtu Financial et Flow Traders ont publié des revenus de trading soutenus au deuxième trimestre, mais en recul par rapport à leur premier trimestre record.

Le deuxième trimestre a été très profitable pour les firmes de trading à haute fréquence (THF), en particulier pour Virtu Financial . La firme américaine a indiqué le 7 août un bénéfice net de 340 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation de 485,8 millions de dollars. Elle a dégagé une marge bénéficiaire très élevée de 72,6%. Ses revenus de trading se sont élevés à 699 millions de dollars, en hausse de 179,9 % par rapport au deuxième trimestre de l’année passée. Son chiffre d’affaires a atteint 905,9 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une progression de 267% par rapport à la même période en 2019.

La firme a bénéficié de la hausse de la volatilité sur les marchés et l’élargissement des spreads (écarts de cours) sur les titres . Mais des analystes ont également souligné que l’afflux d’investisseurs particuliers sur l’application de trading Robinhood a contribué fortement aux résultats de Virtu Financial. Le groupe fait partie, aux côtés de Citadel Securities, des sociétés qui agissent comme teneur de liquidités pour les ordres introduits par les utilisateurs de Robinhood . Le courtier a vu ses volumes de transactions plus que tripler depuis le début de l’année, et augmenté de plus de 3 millions le nombre de ses clients. Il a séduit en particulier des investisseurs très jeunes , sans expérience avec la Bourse, mais qui ont profité du chèque distribué aux ménages américains par le gouvernement américain pour relancer l’économie pour jouer leur argent sur les marchés.

En Europe également

Toutefois, par rapport au premier trimestre, Virtu Financial et Flow Traders ont vu leurs revenus ralentir. Il faut dire que sur les trois premiers mois écoulés de l’année, les deux firmes ont connu une activité record. Virtu Financial avait dégagé 1 milliard de dollars de revenus, et 784,5 millions de dollars de revenus de trading. Flow Traders avait connu des revenus de trading de 495 millions d’euros, contre 229,9 millions au deuxième trimestre. Son bénéfice net a reculé de 57% à 113 millions d’euros, contre 262, 3 millions d’euros au premier trimestre. Chez ING, l’analyste Albert Ploegh estime que le troisième et quatrième trimestre vont aussi marquer un ralentissement des revenus de trading pour Flow Traders. Le titre a pris 52% depuis janvier. L’action de Virtu Financial a gagné 49,49%.