Un broker à l'achat sur Celyad, un "shorteur" sur Mithra (+Briefing)

Le principaux indices européens ont ouvert en repli ce jeudi matin, l'incertitude sur les relations commerciales entre les USA et ses partenaires incitant à la prudence. Le dollar prend le dessus face à la monnaie unique.

• La tendance

Au sein du Bel 20, Telenet et Ageas se disputent la lanterne rouge avec des reculs de 1,2%. Suivent UCB (-0,8%) et ING (-0,7%). Argenx qui va recevoir un paiement d’étape de 10 millions d’euros domine l’indice avec un gain de 1,5%. Galapagos, l’autre biotech du Bel 20, se distingue également avec une hausse de 1%. La cotation de l'action Cofinimmo est suspendue le temps de vendre les droits d'attribution non exercés lors de l'augmentation de capital qui s'est clôturée hier.