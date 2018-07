Un broker enfonce encore bpost, le Bel 20 souffre (+Briefing)

Ambiance pesante ce matin sur les Bourses européennes à cause de la crise politique en Allemagne et de la guerre commerciale. L'euro recule face au dollar.

• La tendance

Début de semaine maussade sur les principales Bourses européennes avec des reculs autour d’un pourcent. La crise politique en Allemagne et la guerre commerciale opposant les Etats-Unis à la Chine, à l’Union européenne et au Canada pèsent sur la tendance.

Au sein du Bel 20, bpost n’arrête plus de se replier (-2,8%). Un broker a réduit son objectif de cours sur la valeur. Elle est suivie par Aperam (-2%) et les bancaires ING (-1,8%) et KBC (-1,8%). Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge. C’est Proximus qui souffre le moins (-0,4%).