Un broker s'emballe pour le moteur de croissance de D'Ieteren

Ses analystes n'ont en fait d'yeux que pour la filiale Belron (Carglass), "un gagnant incontestable dans le secteur de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, avec des parts de marché entre 25% et 45%" selon la région. Ils s'attendent à une rentabilité record au second semestre 2020 grâce à une reprise des volumes de ventes et des économies de coûts.