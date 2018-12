Un broker voit plus haut pour UCB, les SIR ont faim (+Briefing)

Légère hausse ce matin pour les marchés actions en Europe grâce aux signes d'apaisement dans les tensions commerciales entre la Chine et les USA. Les opérateurs attendent la réunion de la BCE.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi matin, les signes d'apaisement des relations commerciales portant encore les marchés actions, alors que la livre se stabilise après la victoire de Theresa May lors du vote de défiance des députés conservateurs.

Les investisseurs attendent la dernière réunion de l'année de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait confirmer l'arrêt définitif à la fin du mois de ses achats de titres sur les marchés et ne pas toucher à ses taux.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,44% vers 9h15, l’indice des valeurs cotées en continu faisant preuve de plus de prudence (+0,07%).

ING est en tête des hausses avec un gain de 2%. Galapagos (+1,3%) et Ageas (+1%) aussi débutent bien la séance. AB InBev est lanterne rouge (-0,9%). UCB recule de 0,6% alors qu’un broker vient de relever son objectif de cours sur la valeur.

Hors Bel 20, Curetis grimpe de 6,9%. La biotech a annoncé un changement de stratégie et une réorganisation de ses activités. Van de Velde et Nyrstar progressent d’un peu plus de 3%. EVS qui a annoncé la signature d’un contrat portant sur 4,2 millions d’euros avance de 2,5%.