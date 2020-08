Un clou sur la route de Continental (débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont fini en petite hausse ce vendredi, hésitant entre les bons chiffres de l'emploi US et le retour des tensions sino-américaines.

L'Europe attendait aussi d'avoir plus d'informations en cours de séance sur la santé du marché de l'emploi américain. Un marché qui a vu les créations d'emplois ralentir en juillet. Mais les chiffres publiés par les autorités étaient meilleurs que ceux attendus par le marché.

Les frictions entre la Chine et les États-Unis ont pesé sur bon nombre de valeurs. Le secteur automobile, très sensible à la thématique des tensions commerciales, a vu Volkswagen lâcher 0,85% et le spécialiste du pneu Continental perdre 1,55%.