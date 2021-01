Un contact électrique avec Apple fait bondir Hyundai

Communiqué révisé

Hyundai a d'abord réagi en précisant qu'il était seulement l'un des groupes automobiles qu'Apple avait contactés. Le groupe sud-coréen a ensuite révisé son communiqué à deux reprises, une première fois pour évacuer la mention à d'autres constructeurs auto et une seconde fois pour ne plus faire référence à Apple et se contenter de signaler qu'il avait été approché par différentes entreprises au sujet des voitures électriques autonomes... Le groupe américain nourrit une culture du secret et n'a sans doute pas apprécié la publication de ces informations sensibles.