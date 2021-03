Un effet Coucke sur Greenyard, Sofina distingué (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a connu une séance mouvementée ce lundi, la prudence l'emportant dans un contexte toujours dominé par les craintes d'une accélération de l'inflation sur fond de reprise économique, ce qui crée des tensions sur le marché obligataire. Le Bel 20, qui est passé par sa mise à jour annuelle, avec le départ d'ING (-2,94%) et de Barco (-2,11%), et l'arrivée de Melexis (+3,03%) et Elia (+0,45%), a gagné 0,65% à 3898,16 points.