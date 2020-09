Un fan de Telenet en soutien (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a repris son souffle au lendemain de sa plus forte hausse depuis la mi-juin. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a ainsi reculé de 0,78% à 3.234,90 points ce mardi.

Dans le peloton de tête, Telenet a progressé de 0,99% à 32,76 euros grâce à une note de Barclays. La banque britannique estime que l'opérateur flamand peut créer une "valeur significative" dans le sud du pays. Cela peut être fait à la fois de manière organique et par des acquisitions. "Une vente de VOO est possible dès le début de 2021, mais une collaboration avec VodafoneZiggo est également possible pour Telenet", explique l'analyste Simon Coles. Il a relevé son objectif de cours à 40 euros contre 33 euros précédemment. La recommandation reste à "acheter".