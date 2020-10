Un fonds veut contrer le raid de Veolia sur Suez (débriefing actions européennes)

Cela faisait plus de deux ans que l'Europe n'avait pas connu d'aussi beaux PMI pour le secteur manufacturier montrant une accélération de la reprise de l'activité en zone euro. Mais outre-Atlantique, le même indicateur montrait des signes d'essoufflement, ce qui a ralenti les indices européens en deuxième partie de séance.

La Bourse de Francfort, sonnée par l'avertissement de Bayer, n'a pas pleinement profité des statistiques domestiques flatteuses. Le Dax a reculé de 0,23%. A l'inverse, le CAC 40 parisien et le FTSE 100 londonien ont progressé de 0,43% et de 0,23%. Le Stoxx 600 Europe a connu la même trajectoire, montant de 0,20%.

Le groupe allemand Bayer a donc plongé de 13,07%, plus forte baisse du Dax. Il a prévenu le marché la veille qu'il allait devoir encore plus se serrer la ceinture, notamment en raison des piètres résultats de son activité d'agrochimie.

Toujours à Londres, c'est le vélo qui a retenu l'attention de la cote, et plus particulièrement Halfords (+31,48%), le groupe d'entretien et équipements de vélos a vu ses ventes exploser grâce à la ruée des Britanniques sur les deux roues ces derniers mois de crise sanitaire.