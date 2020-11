Un gagnant inattendu en bourse grâce au vaccin

Il faut dire que le candidat-vaccin de Pfizer et BioNTech a la particularité de devoir être conservé à une température d'environ -70 degrés Celsius. Et rares sont les entreprises capables d'assurer un tel service sur la planète.

Spécialité asiatique

C'est en Asie qu'on retrouve les plus grands spécialistes de la congélation. La Bourse de Séoul compte ainsi dans ses rangs le fabricant de congélateurs et de circulateurs de refroidissement Daihan Scientific et le fournisseur de congélateurs IlShinbiobase.