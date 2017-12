Un grand jour pour Galapagos (+Briefing actions)

Les indices européens sont en nette progression ce lundi à la mi-séance. Ils emboîtent le pas à Wall Street qui a bénéficié, vendredi, des avancées dans le projet de réforme fiscale.

• La tendance

À l’instar de ce que l’on a observé sur les autres principaux marchés en Europe, la Bourse de Bruxelles est nettement repartie à la hausse lundi, selon l’indice Bel 20 qui a gagné 0,81% à 4.024,65 points. L’indice était monté jusqu’à 4.034 points en fin de journée, avant d’être rattrapé par des prises de bénéfice dans les toutes dernières transactions.



Les 20 valeurs qui composent cet indice ont toutes engrangé des gains, à l’exception d’Ageas qui s’est tassé de 0,01% à 41,48 euros.

Avec une hausse de 1,8% à 65,20 euros, c’est UCB qui a réalisé la meilleure prestation, devant Ontex (+ 1,65% à 27,65 euros) et Aperam (+ 1,61% à 43 euros).

L’action la plus recommandée par les analystes belges pour l’année prochaine AB InBev a repris des couleurs. Après une longue série de séances orientées à la baisse, elle a gagné 1,13% à 95,01 euros.

En dehors du Bel 20, d’importantes variation de cours ont été constatées. En particulier pour Jense-Group. L’action de ce dernier a récupéré 6% à 39,59 euros, après avoir perdu 5,79% la semaine passée.

Miko qui avait accumulé une perte de 21% depuis son point record du 27 juin de cette année (134,90 euros), a aussi rebondi. De 6,48% à 115 euros. La société spécialisée dans la distribution de café dans le secteur horeca notamment a annoncé le décès de son président Chris Van Doorslaer.

Bonne tenue remarquée aussi d’IBA qui a fini sur une hausse de 4,22% à 24,45 euros.

Du côté des baisses, Hamon a lâché 4,41% à 1,71 euro. Celyad a abandonné 2,48% à 32,18 euros. TiGenix a rétrogradé de 2,81% à 1,04 euro. Degroof Petercam a pourtant relevé son objectif de cours sur cette valeur à 1,4 euro et maintenu sa recommandation d' "acheter" la valeur. Chez KBC Securities, le rating a été abaissé à "accumuler".

KBC Securities réduit son objectif de cours sur Bone Therapeutics à 11 euros contre 12. Chute encore de Bone Therapeutics (-10,06% à 8,589 euros). Le groupe biotech a renoncé vendredi passé à sa levée de fonds.

• Le briefing actions

>AB InBev est l’action belge favorite des analystes pour 2018. Notre article.

>ING : RBC Capital Markets a relevé son objectif de cours à 17,5 euros contre 16 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>Gilead Biopharmaceutics Ireland a transféré, à la date du 7 décembre, ses 6.760.701 actions Galapagos représentant 13,27% du capital à sa filiale Gilead Therapeutics.

>Galapagos entre dans le Nasdaq Biotechnology Index ce lundi.

>Sipef et AvH, actionnaires à parts égales du groupe belge d’assurance BDM-ASCO, sont parvenus à un accord avec le groupe américain d’assurance The Navigators Group, Inc. concernant la vente de 100% du capital social de BDM-ASCO. Plus-value de 7 millions de dollars pour Sipef et de 6 millions d’euros pour AvH. Le communiqué.

>TiGenix:

*KBC a relevé son objectif de cours à 1,40 euro contre 1 euro avant. La recommandation reste à "acheter".

*Degroof Petercam a relevé son objectif de cours à 1,40 euro contre 1,37 euro avant. La recommandation reste à "acheter".

*Kempen a relevé son objectif de cours à 1,40 euro contre 1,30 euro avant. La recommandation reste à "acheter".

>Bone Therapeutics a annulé son placement privé de 8 millions d’euros en raison du désistement du groupe russe Pharmastandard avec lequel il était en passe de conclure un accord. La cotation a repris ce matin. Notre article.

>Bone Therapeutics :

*KBC a abaissé sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe de 12 euros à 11 euros.

>Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe de 15 euros à 9 euros.

>Miko a annoncé le décès inopiné du président de son conseil d’administration, Chris Van Doorslaer.

>A tenir à l’œil ce lundi. Belgique. Confiance des consommateurs décembre à 15h.