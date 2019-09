Un grand pas pour Greenyard sur le marché allemand

Le spécialiste belge des fruits et légumes renforce son partenariat avec le distributeur allemand Rewe, troisième enseigne européenne derrière Carrefour et Tesco.

Le groupe de fruits et légumes en pleine restructuration a indiqué après-Bourse qu'il allait nouer de nouveaux modèles de partenariat avec le numéro de la grande distribution allemande, Rewe et ses près de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Ce vendredi, les actionnaires sont conviés à l'assemblée générale annuelle de Greenyard. Il sera surtout question de la santé financière du groupe et de l'augmentation de capital attendue chez le producteur de fruits et légumes. Lors de son dernier bulletin trimestriel, Greenyard a insisté sur les progrès engrangés grâce à son plan de redressement, anticipant des cieux plus cléments pour le reste de son exercice.