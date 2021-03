Un hedge fund provoque des ventes massives sur des titres

Des ventes massives du fonds Archego Capital ont fait chuter Nomura, Viacom, Tencent, Baidu et d'autres actions la semaine dernière. Elles devraient encore impacter les marchés cette semaine.

De la volatilité est à attendre ce lundi et dans les prochains jours sur les marchés d'actions après la chute de titres américains et chinois à Wall Street causée par la vente massive de blocs d'actions par le fonds américain Archegos Capital, selon une source proche du dossier.

ViacomCBS et Discovery ont perdu chacun 27% vendredi. Les actions de Baidu et Tencent cotées à Wall Street ont chuté avec des replis de respectivement 33,5% et 48,5% la semaine dernière par rapport à leur clôture de mardi.