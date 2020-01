Un mauvais rapport sur l'emploi chagrine New York

Le marché du travail US s'est essoufflé en décembre avec un nombre de créations d'emplois et une hausse des salaires décevants. Au total, 145.000 emplois ont été créés en décembre, alors que les analystes tablaient sur 160.000. En outre, le salaire horaire moyen et la moyenne d'heures travaillées par semaine sont plus faibles que prévu. Ce qui peut tempérer les inquiétudes sur l'inflation, mais aussi freiner les dépenses de consommation et la croissance globale du PIB au 4e trimestre 2019.