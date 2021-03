Un nouveau CEO pour bpost et vite!...

Fin 2019, bpost annonce que Jean-Paul Van Avermaet remplacera Koen Van Gerven qui a décidé de ne pas prolonger son mandat. Le nouveau CEO, qui a pris ses fonctions le 26 février 2020, a pour mission de poursuivre la transition du courrier vers les colis et de redresser Radial . Cette filiale américaine rachetée en 2017 restera comme le point noir du bilan de Koen Van Gerven . Alors qu’elle devait permettre à bpost de profiter du boum de l’e-commerce, elle a surtout plombé ses résultats.

Rachat de Radial

En bourse, l’ère Van Gerven est d’ailleurs scindée entre un avant et après Radial. À la clôture du 13 mars 2018, avant la publication des premiers résultats incluant sa filiale américaine, bpost flirtait avec ses records et affichait une progression de 84 % depuis l’entrée en fonction de Koen Van Gerven, sans même tenir compte d’un généreux dividende d’environ 1,30 euro brut par action. Tout sourit alors au groupe postal qui s’illustre face au Bel 20 (+31% sur la période) et surtout dans son secteur très à la traîne.