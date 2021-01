Un nouveau fan pour Solvay (Débriefing actions belges)

Le Bel 20 a commencé la semaine sur une note positive grâce au secteur immobilier et à la bonne tenue d'Umicore. Solvay a bénéficié d'un nouveau conseil à l'achat.

Malgré un retard à l'allumage, le Bel 20 a su se dépêtrer de l'ornière après une heure d'échanges pour ne plus quitter les territoires positifs jusqu'à la clôture. L'indice de référence à Bruxelles a terminé sur un gain de 0,80% pour revenir à quelques unités des 3.750 points avec la majeure partie de ses éléments dans le vert.

Umicore (+2,97% à 46,75 euros) a encore une fois squatté le haut du classement. Le producteur et recycleur de métaux non ferreux a vu les analystes Berenberg remonter leur objectif de cours à 50 euros, contre 41 euros précédemment avec une recommandation qui reste fixée à "acheter". Le sociétaire du Bel 20 n'a connu qu'une seule séance dans le rouge en 2021. Il a en outre grimpé de plus de 15% depuis le début du mois.