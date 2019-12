Un nouveau marché porteur pour AB InBev

Le hard seltzer , une eau gazeuse alcoolisée et souvent aromatisée, pourrait relancer les ventes d'AB InBev aux États-Unis , où ses marques phares sont en perte de vitesse. "Les revenus d'AB InBev et son bénéfice d'exploitation aux États-Unis ont été plus ou moins plats ces dernières années", indique Richard Withager, analyste chez Kepler Cheuvreux .

Kepler Cheuvreux souligne qu'AB InBev possède deux marques de hard seltzer aux États-Unis, dont Bon & Viv, et s'apprête à lancer Bud Light Seltzer l'année prochaine. Ce segment de marché est porteur. "White Claw et Truly sont les deux marques qui ont fait récemment la une aux États-Unis. Les deux marques mènent le segment en forte hausse", indique Richard Withager. "Le hard seltzer attire les consommateurs grâce à une image plus saine que la bière et le vin. Plusieurs sociétés ont introduit le hard seltzer en 2019, et 2020 s'annonce comme une année chargée", ajoute-t-il.