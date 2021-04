Un nouveau "point de départ" pour Alibaba en bourse

Plus de peur que de mal. Les autorités chinoises ont infligé à Alibaba une pénalité record de 18,2 milliards de yuans (soit environ 2,78 milliards de dollars) pour abus de position dominante. Ce qui représente la plus forte amende antitrust imposée dans le pays. Investisseurs et dirigeants du géant technologique ont pourtant poussé un ouf de soulagement.