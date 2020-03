Un optimisme prudent après les banques centrales (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont terminé en hausse grâce aux mesures de soutien de la BCE et de la Fed. Les valeurs refuge ont été délaissées.

Après avoir accueilli favorablement les annonces de soutien de la Banque centrale européenne et de la Réserve Fédérale américaine, les Bourses européennes ont connu une séance volatile, mais sont parvenues à terminer sur une hausse.

À Paris, le CAC 40 a avancé de 2,68%. À Francfort, le Dax a pris 2% et à Londres, le FTSE a gagné 1,4%.

L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a pris 3,29%, l’EuroStoxx 50 2,86% et le Stoxx 600 2,91%.

Le secteur des transports et des loisirs a finit en hausse. Il a profité des hausses de Lufthansa (+8,62%) ou encore d’ Air France-KLM (+7,04%).

A Paris, Publicis (-0,045%) et CNP Assurances (+11,73%) qui ont tout deux annoncé le maintien de leur dividende pour 2020, assurant ainsi de leur solidité bilancielle, ont réagi différemment.

Eni a gagné 4,44%. La quatrième compagnie pétrolière européenne a déclaré vouloir annuler son programme de rachat d'actions qui était prévu en raison de la récente baisse des prix du pétrole et des conséquences de la pandémie de Covid-19. La société a déclaré qu'elle envisageait également une forte réduction de ses dépenses à des niveaux compatibles avec les nouveaux prix du pétrole.

KPN , qui figure dans la liste établie par Kepler Cheuvreux des sociétés les mieux équipées pour faire face au coronavirus, a gagné 11,54% et a signé une des plus fortes progressions de l'AEX à Amsterdam. Par contre, Vopak , qui se trouve aussi dans la même catégorie, a perdu 3,05%. Basic-Fit , qui est classée par Kepler Cheuvreux parmi les sociétés les plus vulnérables au avirus, a perdu 12,01%.