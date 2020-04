Un optimisme prudent règne sur les marchés (Débriefing actions européennes)

À Paris, l’indice CAC 40 a gagné 1,44%. À Francfort, le Dax a pris 2,24% et à Londres, le FTSE 100 est monté de 2,9%.

L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro s’est adjugé 1,4%, et le Stoxx 600 1,44%.

L’appétit pour le risque a bénéficié à tous les secteurs européens, à commencer par celui des transports et des loisirs qui a gagné 4,35%, devant celui de l’assurance (2,33%) et des banques (2,07%).

À Paris, Sodexo a enregistré la plus forte hausse du CAC (+12,90%) après avoir publié une hausse de 3,2% de son chiffre d’affaires semestriel. Le groupe français de services et de restauration a toutefois annoncé que son chiffre d’affaires au deuxième semestre serait impacté par la crise sanitaire.

Air France-KLM a perdu 0,3%. La compagnie aérienne a vu son trafic plonger de 50,6% pour des capacités en baisse de 35,5% et un coefficient d'occupation de 67,1%. Pour avril et mai 2020, le groupe prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue.