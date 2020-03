Un optimisme retrouvé en Europe (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont rebondi ce mardi, apparemment disposées à croire à l'efficacité des dernières mesures de soutien au crédit et à l'économie face au choc brutal d'offre comme de demande provoqué par la pandémie de coronavirus.

À Paris, le CAC 40 a gagné 8,39%. À Londres, le FTSE 100 a pris 9,05% et à Francfort, le DAX a avancé de 10,98%.

L'indice EuroStoxx 50 s’est octroyé une hausse de 9,24% et le Stoxx 600 de 8,40%.

Le rebond a profité à l'ensemble de la cote mais les progressions les plus marquées ont été signées par le compartiment du pétrole et du gaz, qui a pris 15,78%, celui de l'assurance (+15,07%) et celui des matières premières (+15,87%).