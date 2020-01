Un potentiel de hausse supplémentaire pour Apple

L'action Apple a commencé l'année 2020 du bon pied malgré un contexte géopolitique inquiétant. Le titre du fabricant de smartphones poursuit sur sa lancée après avoir enregistré en 2019 sa meilleure progression annuelle sur dix ans, de l'ordre de 86%. Plusieurs analystes ont relevé leur prix cible sur la valeur. Chez Needham, l'analyste Laura Martin a augmenté son objectif de cours à 350 dollars contre 280 dollars auparavant. Mais elle a réduit sa recommandation à "acheter" contre "forte conviction" précédemment. Elle indique dans une note que le titre Apple se retrouve une nouvelle fois dans sa liste de valeurs préférées cette année, en raison de la "relation directe de la société avec 900 millions de consommateurs les plus fortunés dans le monde". "Apple est un pari sur cette tendance à la mobilité permanente et le groupe engrange des bénéfices quelle que soit l'application la plus populaire sur sa plateforme" ajoute-t-elle.