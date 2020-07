Un rebond des valeurs cycliques (débriefing actions belges)

Econocom a flambé après ses estimations de résultats. Aperam, Umicore et Solvay ont profité des espoirs de redressement en Chine. Un avis de courtier a soutenu AB InBev.

La Bourse de Bruxelles a progressé ce lundi alors que les espoirs d'un traitement contre le Covid-19 et l'imminence des résultats d'entreprises ont relégué au second plan les inquiétudes liées à l'augmentation des cas d'infection au nouveau coronavirus. Le Bel 20 a gagné 1,05% à 3478,27 points.

Aperam a signé la plus forte progression de l'indice avec un gain de 4,97%. Le titre a profité des espoirs de redressement en Chine et de la hausse des cours des métaux industriels. D'autres titres comme Umicore (+3,18%) et Solvay (+2,26%) ont également bénéficié de ces espoirs.