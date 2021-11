Un record à la Bourse de Paris après 21 ans: du grand luxe

LVMH, quatre lettres pour un record

Les télécoms à la rue

Cette période précédait l'éclatement de la bulle internet. Et parmi les valeurs les plus courbaturées après ce krach boursier, on retrouvait France Télécom, devenue Orange depuis lors. En octobre 1997, au moment de débarquer à la Bourse de Paris, l'opérateur historique avait réussi dès son premier jour à se hisser à la première place des capitalisations boursières de la cote. 21 ans après son record historique, l'action Orange a perdu plus de 92,5% de son jus.