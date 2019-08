Un record pour l'action Tinc

Bart Jooris souligne que l'action Tinc progresse depuis déjà quelques semaines. "La société offre un rendement de dividende attirant et durable dans une période de taux d'intérêt en baisse. Avec les taux qui ne cessent de chuter, l'action devient de plus en plus intéressante", indique-t-il. "De plus, la liquidité sur le titre n'est pas très élevée. Dès qu'un investisseur important veut acheter des actions Tinc, cela peut faire bouger son cours assez bien", ajoute-t-il. "Le titre est typiquement une valeur qu'on achète et qu'on garde", précise-t-il. L'analyste recommande d'"acheter" le titre, avec un objectif de cours de 14 euros.