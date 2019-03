Un "shorteur" se renforce sur Umicore, avis de broker sur UCB (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse grâce à une avancée vers un Brexit avec accord et malgré un nouvel indicateur chinois inquiétant.

Telenet (+1,2%) et Galapagos (+1%) sont en tête des hausses suivies par ING (+0,7%). Argenx qui a reçu un paiement d’étape de 30 millions de dollars prend 0,4%.

Hors Bel 20, Econocom avance de 2,6%. La société publiera ses résultats après Bourse comme GBL et Brederode . Sequana s’adjuge 2%.

Picanol (-3%) et Tessenderlo (-1,5%) souffrent après la publication de leur bilan 2018 et des perspectives 2019. Notons encore les replis d’Hamon (-5,8%) et de Roularta (-3,4%).