Un "shorteur" vise Proximus | Une biotech profite du coronavirus | Accueil froid pour Euronav (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin, la multiplication des cas d'infection au coronavirus apparu en Chine et les craintes de conséquences économiques importantes et durables favorisant de nouveau l'aversion au risque.

Aperam et Ontex sont lanternes rouges (-1,6%) au sein du Bel 20. KBC perd 1,4% et Barco 1,3%. Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge, à l’exception de Colruyt et de Cofinimmo qui font du surplace.