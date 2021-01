Un "shorteur" vise une biotech | Avis de brokers sur ING et Galapagos | Umicore malmenée (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce jeudi matin dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, les craintes de conséquences économiques durables de la pandémie de coronavirus favorisant de nouveau l'aversion au risque.

Umicore cédait 3,3% sans explication apparente. Un "shorteur" a même réduit sa position sur la valeur. Les biotechs de l’indice souffrent également: Galapagos abandonne 1,9% et argenx 1,8%. Un vendeur à découvert a déclaré détenir une position sur cette dernière.

Seules deux actions tirent leur épingle du jeu: Proximus (+1,06%) et Colruyt (+0,4%).

Hors Bel 20, Avantium, qui a fait le point sur l’investissement dans sa future usine, chute de plus de 6%. Advicenne recule de 5,1% et Cenergy de 4,1%.

Dans le haut du tableau, épinglons Titan Cement (+5%), Leasinvest (+2%) et Acacia Pharma (2,4%). La biopharma a commencé la commercialisation d’un sédatif aux États-Unis.

Le briefing actions belges

>À tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation. Résultats de Quest for Growth. Zone euro. Confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs en janvier (11h). USA. PIB au 4e trimestre (14h30). Ventes de maisons neuves en décembre (16h). Résultats: McDonald’s, Mondelez et Visa.