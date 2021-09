Un super fan pour UCB | "Vendez AB InBev" | Une biotech belge en route pour Wall Street (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert sans grand changement, ce jeudi matin, la prudence reprenant ses droits sur l'ensemble des marchés actions après une série d'indicateurs économiques mitigés aux États-Unis, comme en Asie, et avant de nouveaux chiffres sur l'emploi américain.

UCB se distingue au sein du Bel 20 avec un gain de 3%. JP Morgan recommande un achat de la pharma et a fixé un target de 150 euros, le plus élevé de tous. Argenx prend 2,1%, Galapagos 1% et Umicore 0,9%.