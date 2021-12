Un tiers des actions du Bel 20 affiche une décote d'au moins 20%

Durant le mois écoulé, les composantes de l’indice Bel 20 ont reculé en moyenne de 3,4%, avec pas moins de neuf actions affichant un recul supérieur à 5% . En tête des reculs, nous trouvons sans surprise deux sociétés qui ont récemment abaissé leurs objectifs de croissance pour les prochains trimestres : Umicore (-24%) et Colruyt (-16%). Seule une petite poignée d’actions ont brisé la tendance, notamment Elia (+14%), Sofina (+8%), Ageas (+4%) ou encore Aperam (+4%).

Dans la lignée du mois précédent, les objectifs de cours ont continué leur avance avec une hausse moyenne de 0,5% pour l’ensemble des composantes (et de 1,3% en éliminant l’impact d’Umicore et Colruyt). Deux valeurs se sont démarquées au niveau des progressions de leur objectif : Sofina (+9%) et Aedifica (+5%).