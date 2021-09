Un "tsunami fiscal" en vue pour les actionnaires de Vivendi

Le courtier en bourse UBS voit des étoiles dans la future action UMG. "UMG est le leader mondial du secteur de la musique, qui profite de moteurs de croissance structurels à long terme." UMG tire parti comme nul autre du succès du streaming, y compris via un chemin peu classique comme le fitness et le gaming. "Neuf des dix artistes les plus populaires et sept des 20 plus importants influenceurs sont chez UMG." Ces trois dernières années, UMG a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 10% par an et le bénéfice brut d’exploitation (ebitda) a augmenté de 23%. Cette année, UMG ambitionne d’augmenter son chiffre d’affaires d’au moins 10% et son bénéfice de plus de 20%. UBS a placé UMG dans la catégorie "grandes valeurs de croissance européennes" et aligne son évaluation sur celle des entreprises qui réaliseront une hausse de leur bénéfice d’au moins 10% par an, comme Adyen, ASML, Adidas et LVMH.