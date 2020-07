Un vendredi calme sur les marchés européens (débriefing actions européennes)

Les secteurs les plus en vus jeudi ont accusé la plus forte baisse ce vendredi: l'indice Stoxx des banques a perdu 1,33% après avoir gagné 4,3% la veille, sa meilleure séance depuis près d'un mois. Les banques britanniques ont perdu entre 2 et 3% alors que le président de Royal Bank of Scotland (-2,52%) a demandé à la Banque d'Angleterre de lever la suspension de dividendes pour les institutions bancaires, car il estime que les banques ne sont plus "investissables". L'indice Stoxx des matières premières, de l'énergie et de l'automobile ont cédé environ 1,5%.