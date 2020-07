Une BCE attendue sans surprise sur les marchés (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont terminé en légère baisse, lors d'une séance marquée par des signaux contradictoires avec un indicateur chinois guère rassurant mais des données sur la conjoncture aux États-Unis et par la Banque centrale européenne (BCE), dont l'absence de nouvelle mesure était anticipée et au lendemain d'une forte hausse. Les tensions géopolitiques sont restées en toile de fond, notamment entre les États-Unis et la Chine.