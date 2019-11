Une SIR a pris 50% en bourse depuis le début de l'année

Les Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) ont le vent en poupe depuis le début de l'année. En moyenne, les 17 SIR cotées à Bruxelles ont pris plus de 27% , alors que le Bel 20 a progressé de plus de 19% sur la même période.

Parmi le secteur, Aedifica et les autres SIR spécialisées dans les maisons de repos et la logistique ont tenu le haut du pavé. WDP a progressé de plus de 42%, Care Property de près de 45% et Montea de près de 36%.