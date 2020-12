Une année difficile pour les biotechs belges...

La déconfiture de Galapagos a pesé sur la moyenne de la performance des sociétés biotechnologiques cotées à Bruxelles. L’entreprise a connu un sévère revers avec son traitement filgotinib , pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde, bloqué aux États-Unis par la Food and Drug Administration qui a demandé des résultats complémentaires. L’agence sanitaire américaine souhaite obtenir les données de deux essais cliniques en cours avant de se prononcer . Ceux-ci évaluent l’impact potentiel du filgotinib sur les paramètres du sperme. Mais les résultats ne sont attendus que dans le courant du premier semestre 2021. Son partenaire Gilead a préféré renoncer au dossier de demande de la mise sur le marché américain de ce traitement . Face à tant d’incertitudes, les investisseurs ont pris peur. Le titre a perdu plus de 58 % depuis janvier. Il a aussi signé la pire performance parmi les biotechs belges .

Pas seulement Galapagos

Mithra a aussi affiché une performance négative cette année, avec un recul de plus de 25%. Une augmentation de capital à prix bradé durant 2020 a pesé sur le titre. L’ émission d’une obligation convertible à échéance 2025 pour 125 millions d’euros le 17 décembre a également été mal reçue sur les marchés. Pourtant, les analystes louent la biotech et soulignent notamment les nombreux partenaires pour la vente d’Estelle et de son anneau vaginal contraceptif Myring , ce qui a permis à Mithra d’éviter les coûts importants de mise en place d’une équipe de vente .

Celyad n’a pas non plus connu une année faste, avec un repli de plus de 32 % depuis janvier. La biotech a dû abandonner son programme de recherche de son traitement CYAD-01. Une mauvaise nouvelle qui a pesé sur le titre. Bone Therapeutics a également fortement souffert cette année, avec un recul de plus de 35%.